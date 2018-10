Denise Rosenthal se suma al concierto de Camila Cabello en Chile

La cantante Denise Rosenthal fue confirmada para el concierto que Camila Cabello hará en Chile la próxima semana.

Según confirmó la producción del evento, la chilena será la encargada de abrir el espectáculo que la estadounidense ofrecerá en el Movistar Arena este 18 de octubre.

La presencia de Rosenthal en este show internacional es otro de los hitos que ha alcanzado su carrera en los últimos años, tras su actuación en la pasada Cumbre del Rock y los agotados shows en los que presentó su disco "Cambio de piel".

"Será un show bacano e increíble, así que no se lo pierda", adelantó la intérprete en su cuenta de Instagram, donde celebró la noticia.

Por su parte, Camila Cabello volverá a Chile tras su accidasentada presentación en el pasado festival Lollapalooza, esta vez bajo su gira "Never be the same".

Las entradas para el debut solista de Cabello en el país se pueden adquirir en Puntoticket. Los valores van desde los $33.350 a los $161.000.