Drake Bell debutará en Chile en abril

El actor y músico Drake Bell debutará en Chile el domingo 8 de abril en el Teatro Teletón, donde llegará a presentar su último disco "Honest".

Bell comenzó su carrera como actor a principios de 90 con sólo cinco años en la serie "Home Improvement", pero no fue hasta sus roles protagónicos en "The Amanda Show" y "Drake & Josh" y luego la trilogía "The Fairly OddParents" (Los padrinos mágicos, la película: ¡Momento de crecer, Timmy Turner!) en Nickelodeon que Bell saltó a la fama.

Además de actuar, Bell tiene una carrera en la música que comenzó a principios de la década del 2000, junto a su rol en "The Amanda Show", con su banda Drake 24/7. También coescribió e interpretó la canción principal de Drake & Josh, "Found a Way".

Las entradas estarán a la venta a partir del 1 de marzo en Ticketek y los valores van de los 30.000 a los 50.000 pesos.