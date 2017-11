Emmanuel y su extenso catálogo: "Es difícil armar mis shows"

Su presentación en el Festival de Viña del Mar en 2015 dio mucho que hablar, por lo certero del set y la calidad musical que desplegó. Hablamos del mexicano Emmanuel, quien vuelve a Chile para actuar en el Gran Arena Monticello el próximo 18 de noviembre.

"Vienen muchas cosas del show que hice en Viña, porque las canciones más emblemáticas tienen que estar. Pero por supuesto ha habido un cambio con lo que pasa en el escenario. Básicamente el que se sube soy yo y traigo el mismo corazón", adelantó el artista en conversación con Cooperativa.

En rigor, el intérprete volverá de la mano de su The Hits Tour, un espectáculo que promete hacer un completo repaso por lo mejor de su discografía, pero que además incluirá material de su más reciente trabajo.

Se trata del MTV Unplugged, el segundo disco acústico de su carrera que fue lanzado este año. Nacho, Mijares, Kinky y Ana Torroja son algunos de los artistas que lo acompañan en este álbum, que también se hará presente en Chile.

"Seis invitados en 15 canciones era lo que quería tener. No puedes meterlos a todos. Me quedé con ganas de otros amigos con los que había hablado, pero que por distintas cosas no pudieron participar", dijo sobre este disco grabado en vivo en Ciudad de México.

Además de sus hits y el MTV Unplugged, Emmanuel echará mano a su disco "Acústico en Vivo", editado en 2011. "Es complejo armar mis shows porque, o cantas muchas horas, o tienes que reducir canciones que no quieres reducir", recalcó.

"Hay muchas dinámicas, pero es difícil hacer los shows", concluyó el mexicano.