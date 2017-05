Festival Fauna Primavera anuncia fecha de su séptima edición

Este sábado fue confirmada una nueva edición del Festival Fauna Primavera para el próximo 11 de noviembre. La cita musical tendrá lugar por séptimo año consecutivo, consolidándose como la apuesta de música alternativa por excelencia.

Fauna Producciones vuelve a apostar por uno de los clásicos de la cartelera local. El evento, que se desarrolla ininterrumpidamente desde el año 2011, aún no anuncia lugar ni fecha para la venta de entradas.

Por la jornada musical han desfilado bandas como Pulp, Dinosaur Jr, Cut Copy, Devendra Banhart, Spiritualized, Tame Impala, Mogwai, Yann Tiersen, Morrissey, Mac DeMarco y Primal Scream.

La misma productora celebrará hoy la primera edición de Fauna Otoño en las dependencias de Espacio Riesco. Dos escenarios albergarán las presentaciones de artistas como Slowdive, The Radio Dept, Beach Fossils, This Will Destroy You, Lindstrom y Matías Aguayo.