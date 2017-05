Fyahbwoy: Chile es un país con mucha cultura reggae

"Con ganas de que compartamos un poquito de reggae", con ese ánimo regresa al país Fyahbwoy, quien forma parte del cartel del Siempre Vivo Reggae que se realizará el próximo sábado 10 de junio en el Teatro Caupolicán.

"Esta es mi segunda vez y es la primera con todo el Froward Ever Band un show muy distinto al que llevamos la primera vez, así que preparados y con muchas ganas de pasar por ella de nuevo", relató a Cooperativa al teléfono desde España.

Aseguró que la diferencia con sus shows en solitario (como su anterior paso por Santiago) es que "con un DJ llevas un show muy dinámico y muy contundente y con la banda llevamos un show en el que todo fluye de otra manera, porque aparte de yo interpretar los temas siempre tienes un montón de músicos que adoptan su protagonismo en varias partes del show y, bueno, es música en directo, ya no es lo mismo".

El llamado "El chico del fuego", uno de los destacados exponentes del dancehall en España, adelantó que en este show "vamos a mostrar, en realidad, lo que hemos mostrado en prácticamente todas mis giras, todos los que yo considero los mejores temas de todos mis discos, en mi discografía e incluso colaboraciones que están en discos de otros artistas que la gente quiere oír, así que llevo una buena parte de los éxitos de 'BL4QKFY4H', mi último disco, y un buen repaso por mis álbumes anteriores y por la maqueta 'Ni Chance, Ni Try' (EP, 2006). Llevamos un buen show".

Su experiencia en Chile comenzó en 2015 en el Festival Frontera, un festival que "me recordó mucho acá en España, realmente son festivales donde conviven todas las músicas, los estilos musicales urbanos y a la vez que hay una masa de público tanto para el reggae como para el hip-hop".

"Lo que sí no me dejó sorprendido, ya me habían comentado porque comparto cuidad con muchos compañeros del género como Morodo y siempre me han comentado que Chile es un país con mucha cultura reggae y yo conozco reggae latinoamericano, así como conozco a Gondwana, Los Cafres, grupos de Argentina, de Chile, de Brasil, siempre he indagado en muchos lados y siempre he visto que en Chile hay mucha cultura reggae, mucha cultura rastafari".

El otro cambio que trae es también su look, porque un accidente doméstico lo obligó a raparse y terminar con sus dreadlocks, algo que aseguró "ha sido más difícil de aceptar para el público que para mí, para mí fue un suceso casero y obviamente después de 16 años raparme y verme al espejo fue duro, tarde prácticamente dos meses en mirarme al espejo sin gorra, me costó, pero una vez que pasas esa pequeña fase y te acostumbras, ya está, quedó en un accidente".

Las entradas para el Siempre Vivo Reggae están a la venta por sistema Ticketek y sin recargo en tienda Rudeboys y Rudegyals de la galería Eurocentro con valores que van de los 15.000 a los 30.000 pesos.