Integrantes históricos de Helloween agendaron show en Chile

Se terminó la espera para los fanáticos del power metal porque finalmente se concretará en nuestro país la reunión de los integrantes históricos de Helloween: Los músicos llegarán a Chile el domingo 5 de noviembre para presentarse en el Teatro Caupolicán.

La legendaria formación de Helloween se logra tras la vuelta al vocalista Michael Kiske y al guitarrista y cantante Kai Hansen junto a sus compañeros Michael Wei-kath (guitarra) y Markus Grosskopf (bajo).

Esta alineación, que fue la que dejó para la historia los discos "Keeper of the seven keys" en sus dos partes, llega con una fiesta denominada "Pumpkins United" (Calabazas Unidas) y a ella se suma también la banda completa que ha seguido manteniendo en alto el nombre de Helloween en todos estos últimos años: el cantante Andi Deris, el guitarrista Sascha Gerstner y el baterista Dani Löble.

Es decir, compartirán sobre un mismo escenario todos los cantantes que ha tenido Helloween en su historia: Hansen, Kiske y Deris. Con tres guitarras, las de Weikath, Gerstner y el mismo Hansen. Y con la arrolladora base rítmica de Grosskopf y Löble.

Un show de casi tres horas, que tendrá sus primeras fechas en Sudamérica antes de partir a Europa, Asia y Estados Unidos.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo martes 16 de mayo a través del sistema Ticketek y sin cargo (sólo en efectivo) en The Knife y Rockmusic.

Los valores son los siguientes: