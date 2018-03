James Blunt y su retorno a Chile: Para mí es un absoluto placer llegar hasta acá

Tres años han pasado desde que James Blunt pisó por última vez territorio chileno. El disco "The Afterlove" ahora lo tiene de vuelta en el país para realizar dos conciertos, y este jueves concretará el primero de ellos, en el Gran Arena Monticello que, de hecho, será transmitido por Cooperativa, desde las 21:50 horas.

Y se trata de un retorno significativo, porque el artista británico se ha sumado al largo listado de músicos que defiende al público chileno y sudamericano, como uno de los más especiales en el mundo.

En conversación con Cooperativa, Blunt sostuvo que "para mí es realmente fácil y obvio hacer esa diferencia. Soy un hombre inglés y el público inglés es quizás uno de los más callados y reservados en el mundo, por lo que hace que sea más duro estar en el escenario".

"Pero vienes aquí, a Sudamérica, a Chile y en el público son apasionados y extrovertidos. Son cálidos y ruidosos, cantan cada una de las palabras en cada una de las canciones. Tienen sonrisas en sus caras. Para mí es un absoluto placer llegar hasta acá, porque los fanáticos son fantásticos", puntualizó.

Diverso y confiado

La mente tras el megahit "You're beatiful" regresó a Chile para dar cuenta de lo que es su más reciente trabajo, el que también le da el nombre a su actual gira "The Afterlove Tour".

Una placa con la que, a pesar de "tener cuatro álbumes previos, que amo y son hermosos, quería hacer algo especial. Tal vez más diverso y confiado. Me tomó dos años escuchar cerca de 100 canciones y creo que finalmente llegué a una gran selección. Ha sido un placer tocarlas durante la gira alrededor del mundo y, para mí, un punto alto en la gira era venir a Sudamérica. Chile siempre ha sido increíble conmigo".

El show no estará dedicado completamente a los temas en el nuevo disco, sino que también estarán presentes canciones de su exitosa trayectoria como "Goodbye my lover", "1973" y "Stay the night".

El asunto es que las canciones en el nuevo material "son ricas en significado y emociones. Maduras en su composición y están inspiradas en muchas experiencias. Algunas de ellas son celebraciones de cosas que me ha sucedido, algunas cosas tristes que ya no están conmigo".

Un concierto de rock

La presentación de este jueves en Gran Arena Monticello no es la única que James Blunt tiene agendada en el país, el músico también se presentará este viernes en el Teatro Caupolicán.

¿Qué se puede esperar de estos conciertos? El mismo Blunt adelantó que "no soy sólo yo con mi guitarra, tengo una banda. Somos cinco. La gente siempre se sorprende con nuestros espectáculos, porque en vez de ser un hombre cantando canciones tristes, es un concierto de rock, con puntos altos y bajos en sus emociones".

"Sin duda es una montaña rusa y nos divertimos mucho en el escenario, esperando que los fanáticos también la pasen bien", concluyó el músico.

Aún quedan entradas disponibles para los dos conciertos que James Blunt ofrecerá en Chile. Están la venta a través del sistema Ticketek y en las boleterías del Gran Arena Monticello y del Teatro Caupolicán, respectivamente. Los valores van entre los 34 mil y los 173 mil pesos.