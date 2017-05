María Martha Serra Lima: Elijo muy bien mi repertorio, yo no canto basura

La cantante argentina María Martha Serra Lima está segura que la clave de su éxito y de llegar a celebrar cuatro décadas de carrera es "porque soy respetuosa del público y elijo muy bien mi repertorio, yo no canto basura".

El próximo 31 de mayo llega hasta el Teatro Nescafé de las Artes donde celebrará estos 40 años que ha conseguido gracias que su repertorio, asegura, es "todo muy sencillo, no tengo letras escritas por Bécquer, pero todo lo que yo canto, aunque sea un bolero, tiene que tener una letra bonita, que sea romántica y escrita por profesionales".

"No es solo la música, la letra también es importante, sobre todo cuando le cantas al amor", aseguró la artista, quien añadió que por lo mismo no es fanática del rock, porque "es muy difícil que una persona de mi edad lo entienda, el rock moderno, no me gusta el rock pesado, es una cuestión generacional también".

"En su momento me gustaban, pero los que eran buenos, muy buenos, ahora por ejemplo un tema de rock no entiendes lo que dice, es inglés, pero cantan en coro y es tanto el barullo de la batería y los platillos que no se entiende lo que se está diciendo y para mí las letras son muy importantes", aseguró.

Las polémicas

Serra Lima, además de su música y festejos, en estos últimos meses ha hecho noticia por sus polémicos dichos en la televisión: fue acusada de homofóbica al criticar a una pareja de mujeres por besarse, de xenofóbica por hablar de "dos negritos cabeza" en "actitud" para robar y finalmente por sus críticas al llamado Tetazo que se realizó en el Obelisco de Buenos Aires.

Al respecto, la cantante aseguró que "hay cosas que son de buen gusto y de mal gusto, para mí el pecho de la mujer es una maravilla, una creación que hizo Dios divina, pero cuando muestras, de la cintura para abajo tapada y te pones en pleno centro de Buenos Aires con unos pechos espantosos, ya deja de ser agradable, ya no me interesa ni la razón".

"Tampoco es agradable de ver una pareja de lo que sea en una confitería, en un café, en lo que sea, haciendo una escena de sexo, de abrazos, de pasión, que no es el lugar apropiado, te choca, a mí me choca, será que soy antigua", señaló.

La artista aclaró que "la mayoría de mis amigos son gay y mi hermano que murió de Sida, era gay, así que te imaginarás que jamás he estado en contra de los gays".

Acusó además al periodismo "porque uno después no se puede defender, te mal interpretan y después uno no puede salir y defenderse, por que no es lo que dije, yo no hablé mal de los gays" y aclaró "yo soy una artista impecable, jamás ha habido un escándalo conmigo ni nada".

El show de sus 40 años

El show del próximo 31 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes será "lo mejor de mí, no solo canto, sino que charlo, improviso, comento cosas, soy como campechana, no tengo nada preescrito, prepensado".

"Yo elijo mucho lo que canto, todo lo que canto es lindo porque está escrito por grandes autores, a los que defiendo a muerte porque gracias a ellos llego al público con una cosa presentable y bonita", dijo.

Las entradas para el show están disponibles a través del sistema Ticketek y sin cargo en Boleterías del Teatro Nescafé de las Artes. Sus precios fluctúan entre los 23.000 y 55.000 pesos.