Megadeth anunció regreso a Chile y confirmó por error su presencia en un festival rockero

A través de sus redes sociales, la banda Megadeth anunció que volverá a Chile para realizar un concierto en el Movistar Arena el próximo 29 de octubre.

Sin embargo, en la información hubo un dato que probablemente aún no estaba listo para salir a la luz: los detalles de la segunda edición del festival Santiago Gets Louder.

Los autores de "Hangar 18" confirmaron que serán parte de este evento, que regresará tras su debut en los Hangares Suricato en 2015.

De acuerdo a la versión de Megadeth, el evento pasará de un espacio abierto a un recinto cerrado como el Movistar Arena, aunque se desconoce si tendrá uno o dos días de duración.

De todas maneras, la banda dijo que las entradas para este show se pondrán a la venta este jueves 24 de agosto.

Por su parte, la productora Lotus solo ha confirmado la realización del festival a fines de este año, pero no han detallado la parrilla artística ni el recinto que los albergará.

La primera versión de Santiago Gets Louder estuvo protagonizada por Faith No More, System of a Down, Deftones y Lamb of God, entre otros.