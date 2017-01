Metallica, Justin Bieber y Linkin Park: Todos los shows confirmados para 2017 en Chile

Como ya es habitual en los últimos años, una amplia y variada cartelera musical se tomará los diferentes escenarios de Chile en los próximos meses.

Es así como ya existen más de 50 shows confirmados para 2017 cuando recién empezó este año. La Cumbre del Rock Chileno, que se tomará este fin de semana el Estadio Nacional, será el primer evento masivo del año.

La cartelera 2017 tiene confirmados a nombres potentes en los más diversos géneros como Metallica, The Strokes, Justin Bieber, Carlos Vives, Marillion, Los Fabulosos Cadillacs, Olivia Newton-John, Linkin Park, Elton John, Bryan Adams, Andre Rieu, Raphael o el debut de Prophets of Rage.

La mayoría de ellos vienen en shows en solitario, aunque algunos otros, como Metallica y The Strokes lo hacen el marco de un festival (Lollapalooza), citas que cada vez se afianzan más en la escena local: Punk Rock Festival, Andes Future, la propia Cumbre del Rock Chileno, el Festival Frontera o el Siempre Vivo Reggae son algunos de los grandes eventos que ya están confirmados para este 2017.

Además, si bien aún no están confirmados, sería solo cosa de tiempo para sumar a esta lista a Green Day y Depeche Mode.

Todos los shows confirmados para 2017

Enero

7: Cumbre del rock chileno en el Estadio Nacional

13, 14 y 15: Festival Músicas del Mundo en el Parque Santa Rosa de Apoquindo.

14: La Renga en el Polideportivo del Estadio Nacional

18: Donavon Frankenreiter en el Club Amanda

22: Method Mad + Redman en el Teatro Caupolicán

26: Nicolas Jaar en la Cúpula Multiespacio.



Febrero

4: Paul Gilbert en el Club Amanda

4: Jesse & Joy en Casino Sun Monticello

8: Satanic Surfers + Antillectual en Arena Recoleta

10: Carlos Vives en el Teatro Caupolicán

11: Sole Giménez en el Teatro Nescafé de Las Artes

17,18 y 19 WOMAD Chile en la Plaza de la Paz de Recoleta

18: Sacred Reich, Exciter, Razor y más en Club Blondie

20 al 25: Festival Internacional de Viña del Mar (Isabel Pantoja, J Balvin, Olivia Newton-John, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros)

23: Sin Bandera en el Movistar Arena

26: Belphegor en Club Rock & Guitarras.

26: Río Roma en el Movistar Arena



Marzo

4: Raphael en el Movistar Arena

12: BTS en el Movistar Arena

12: Caetano Veloso + Teresa Cristina en el Teatro Caupolicán

14: Jake Bugg en la Cúpula Multiespacio

16: The Pretty Reckless en el Teatro Cariola

19: Juan Luis Guerra y la 440 en el Movistar Arena

23: Justin Bieber en el Estadio Nacional

28: Borknagar en Club Bondie



Abril

1, 2: Metallica, The Strokes, The Weeknd, Martin Garrix y muchos más en Lollapalloza Chile 2017, en el Parque O'Higgins

1: Brujería en el Estadio Orlando Guaita de Copiapó

4: The 1975 en el Movistar Arena

6: Opeth en el Teatro Caupolicán

7,8 y 9: "Soy Luna" en el Movistar Arena

10: Elton John + James Taylor en el Movistar Arena

17: Bryan Adams en Movistar Arena

21: Festival Andes Future en el Movistar Arena

22: Frontera Festival en el Estadio Santa Laura

27: Korn en el Teatro Caupolicán

28: Mark Farner en el Teatro Caupolicán

29: Mark Farner en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María, Valparaíso.

29: Fito Páez en el Movistar Arena

30: Punk Rock Festival



Mayo

3: Prophets of Rage en el Movistar Arena

5: Rhapsody en el Teatro Caupolicán

7: Sonata Arctica en el Teatro Cariola

9: Linkin Park + Rise Against en el Movistar Arena

19, 20 y 21: Marillion Weekend en el Teatro Caupolicán

Junio

10: Festival Siempre Vivo Reggae en el Teatro Caupolicán

Agosto

25: Andre Rieu en el Movistar Arena