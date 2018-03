Pearl Jam debutó en el Movistar Arena ante 18 mil personas

Tras más de un año y medio alejados de los escenarios, los estadounidenses de Pearl Jam escogieron Chile para retomar sus presentaciones en vivo.

Aprovechando su participación en el festival Lollapalooza este 16 de marzo, Eddie Vedder y compañía se reencontraron con su público chileno a tres años de su última presentación, esta vez en el Movistar Arena.

Con un escenario especial debido a la venta de localidades con vista parcial, la banda se despachó un show que superó las tres horas de duración.

El emotivo inicio con "Release" y la polera de Chris Cornell que portaba el baterista Matt Cameron (ex Soundgarden), hicieron hervir rápidamente al recinto.

"Animal", "Cordury" y "Even Flow" mantuvieron la euforia en alto, mientras Vedder leía distintos mensajes en español que había preparado con anticipación.

"Estamos aquí de nuevo, será porque nos encantan los chilenos", dijo el cantante de Pearl Jam, quién además bromeó con tomarse "diez mil piscolas".

Lo que no faltó fue la clásica botella de vino que Vedder suele tomar en los escenarios chilenos, mientras presentaba "Garden", esa joya de su álbum debut que nunca había sonado en el país.

Entre el variado set que hizo la banda hubo un espacio para "Can't deny me", tema inédito lanzado el mismo día del concierto. También hubo momentos para recordar a Chris Cornell, a quien Vedder dedicó la sentida "Come Back".

Lanzando la torta de cumpleaños que recibió sobre el escenario el bajista Jeff Ament, Eddie Vedder seguía jugando con el público chileno y haciendo chistes en español. "Antes Roger Waters era nuestro héroe... ahora es nuestro amigo", decía antes de introducir una versión de "Comfortably Numb".

"Alive", "Black", el clásico "Last Kiss" y "Baba O'Riley" de The Who cerraron más de tres horas de un show que será la antesala a un año recargado para la banda. Tras sus shows en los Lollapalooza sudamericanos, Pearl Jam se embarcará en giras por Estados Unidos y Europa, a la espera de dar más detalles de lo que será su próximo disco de estudio.