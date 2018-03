Phil Collins irrumpió en el Estadio Nacional con corto pero impecable show

En las pantallas gigantes, una galería de fotos del artista a través de sus distintas etapas distrajo por un rato al público, el mismo que después de unos 20 minutos comenzó a impacientarse. La música tardó en llegar. Pero a eso de las 21:30 horas de este jueves, Phil Collins irrumpió en el escenario del Estadio Nacional.

"Against All Odds (Take a Look at Me Now)" y el himno "Another Day in Paradise" marcaron el primer paso de Collins y su setlist, junto a un público de 50 mil personas (según la producción) que ya había entrado en calor gracias a la presentación de casi una hora que entregaron los teloneros The Pretenders.

23 años y un inesperado retiro tuvieron que pasar para que el ex Génesis decidiera tomar sus maletas para llegar a Chile, ahora con su gira "Not Dead Yet Live", en una especie de declaración que afirma que el hombre aún se mantiene a costa de sus éxitos y los defiente sin inconvenientes sobre el escenario.

Y es un postulado que costaría comprender si no mantuviera su voz latente, impecable; porque Collins aún canta pero desde un asiento como fiel apoyo para todo el show en medio del escenario, al que llegó caminando con bastón en mano, por los problemas que tiene en su espalda y brazos. De hecho, lo vimos llegar a Santiago en silla de ruedas, pero ahora su paso por el coliseo ñuñoíno dio cuenta de que aún tiene la energía suficiente para entregar un concierto que no decae en lo más mínimo.

El itinerario de canciones no varió de lo que ya estaba haciendo en su gira latinoamericana, 16 canciones entre hits propios, algunos de su antigua banda y unos cuantos covers. Todo acompañado por 13 músicos, entre los que se contaban al guitarrista de Génesis, Daryl Stuermer, y también al mismísimo hijo de 16 años de Collins, Nicholas, en la batería.

"Follow You Follow Me" fue apoyada en las pantallas con imágenes de Génesis, luego en "Separate Lives" Collins fue apoyado en primera fila por la corista Brigitte Bryant, mientras que "Sussudio" tuvo un colorido y coreado pasar por el escenario.

Quizás la única nota baja del concierto fue el sonido hacia cancha y galería en una primera instancia, donde los primeros temas se escucharon abombados y con mala ecualización, además de un eco que provocaba la amplificación directa desde el escenario. Afortunadamente, problema fue solucionado con el avance de las canciones, la acústica mejoró y todo terminó en fiesta.

Tras una breve y única interrupción, Phil Collins puso fin a su espectáculo con "Take me home" y fuegos artificiales, para continuar con su ruta hacia Uruguay, Argentina y Puerto