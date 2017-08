Prince Royce: Hay maneras de cantar trap sin que tenga tantas letras fuertes

Volviendo a los orígenes de la bachata con su nuevo disco "Five", Prince Royce llegará al país a mostrar este álbum en vivo el próximo viernes 25 de agosto, con un espectáculo que promete ser "totalmente diferente".

"Es un show totalmente diferente, especialmente comparado a los últimos shows que hice en Chile hace mucho tiempo. Obviamente todos los éxitos del pasado con también las canciones nuevas, video nuevo, producción nueva", contó el músico al teléfono desde Estados Unidos.

Farruko, Gente de Zona, Chris Brown y Shakira –con el éxito "Deja Vu"- son parte de los músicos invitados a este trabajo discográfico lanzado este año y que "ahora lo estamos llevando de apoco a Latinoamérica, lo llevamos a Chile y también tendremos muchas sorpresas esa noche".

"De verdad feliz con este éxito que he tenido en mi carrera, ocho años de carrera desde que saqué 'Stand by me' y definitivamente echándole ganas como siempre y trabajando en nueva música siempre", aseguró.

"Con 'Five' hice algo diferente"

Prince Royce, estadounidense pero de origen dominicano, aseguró a Cooperativa que "creo que con cada disco he hecho algo diferente: En 2015 saqué un disco en inglés, que era algo muy diferente y ahora, con mi quinto disco 'Five' regreso a la bachata".

"Creo que con cada disco es hacer algo diferente o sorprender al público con diferentes géneros, con diferentes estilos, creo que cada disco ha sido diferente, sea bachata o sea pop o sea r&b o algo más urbano".

El compositor explicó que "el enfoque de este disco era una celebración de esos cinco discos que he sacado, de esos ocho años de carrera y espero seguir sacando más música y viajando por el mundo y tocando corazones con mi música".

Se puede cantar trap sin letras tan fuertes

Junto a Bad Bunny y J. Balvin, Prince Royce experimentará en el mundo del trap, aunque aseguró que "no es tan fuerte como el trap común que la gente quizás piensa".

"Hay maneras de cantar en la música sin que tenga tantas letras fuertes, no todas las canciones de trap tienen que ser así como la gente piensa", dijo.

El músico aclaró además que "no es que sea algo bueno, no estoy diciendo que es algo positivo, pero estoy un poco más acostumbrado porque aquí en Estados Unidos se escucha trap en inglés, pero creo que hay un mercado para eso y creo que hay una manera de hacerlo, quizás ponerlo un poquito más comercial, que es lo que vamos a intentar hacer con esta canción con Bad Bunny y J. Balvin, que es super cool y que es trap, pero también pop".

"Triste de ver que se ha despertado tanta violencia"

Ha estado involucrado en la política estadounidense e incluso, se reunió en cuatro ocasiones con el ex presidente Barack Obama y apoyando públicamente a la candidata demócrata Hillary Clinton en las pasadas elecciones presidenciales.

Es por eso que sigue teniendo una opinión fuerte con respecto a lo que sucede en el país donde nació y con los últimos disturbios racistas: "De verdad que muy triste con lo que está pasando en Estados Unidos, con inmigración, racismo, con el presidente".

"Ahorita vivimos en un mundo donde creemos que los latinos tenemos que estar especialmente unidos, hay que rezar por paz, creo que hay que educarnos con lo que está pasando en el mundo, pero realmente muy triste de verque ha existado o se ha despertado tanta violencia últimamente".

Coordenadas

El concierto de Prince Royce está programado desde las 21:30 horas en el Gran Arena Monticello y el valor de las entradas va desde 25.000 pesos, a la venta en Sun Monticello, Mall Plaza Oeste y Plaza Sur y en TicketPro.cl.

Además, los actuales y nuevos socios del Club MVG tendrán el beneficio de un 20 por ciento de descuento.