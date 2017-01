Reconocido DJ holandés prometió "energético" show para su retorno a Chile

Fue de las aulas donde se preparaba como sicólogo a las plataformas digitales para presentar su música, cuando todo explotó por allá en 2012. La combinación de elementos del jazz y el soul marcaron un sello distintivo para sus melodías y con eso su fama ha crecido exponencialmente en los años posteriores.

Bakermat ha sido descrito como uno de los productores de Electronic Dance Music (EDM) más innovadores del último tiempo, aunque este lado del continente latinoamericano aún lo tiene como un territorio de exploración. Panorama distinto a lo que ya ha hecho Estados Unidos y Europa, donde ha presentado distintas propuestas en vivo que a la vez han dinamizado sus formas creativas.

La incorporación de músicos con interpretaciones en directo, acompañando sus sonidos desde los sintetizadores y las tornamesas, son parte de sus armas para hacer crecer su propuesta. Un detalle que tampoco estará ausente cuando llegue este fin de semana a Chile.

Bakermat será uno de los artistas principales del evento Corona Sunset 2017, que tendrá lugar este sábado 28 de enero, desde las 15:00 horas, en la playa Punta Piedra (km 3,7, Ruta f-30, Quintero. Entradas por Passline).

El DJ conversó con Cooperativa para entregar más detalles de su carrera y de lo que será su presentación en el evento veraniego.

¿Cómo un estudiante de psicología terminó siendo un DJ de alcance mundial? ¿Qué fue lo que detonó el cambio de carrera?



Fue bastante al azar de hecho. Estaba en el tercer año de mis estudios y decidí que antes de terminarlos, quería descubrir qué tipo de talentos creativos también tenía. Así que me salté el tercer semestre y comencé a hacer stand up comedy, a hacer una película, escribir un libro y a crear música, etc. Hice una canción y la subí a Youtube. Al día siguiente había explotado y mi casilla de correo estaba llena de ofertas de sello y agencias. ¡Eso fue mayormente, me dejé llevar por el ritmo!

Has impulsado distintas iniciativas para renovar tus espectáculos, como Bakermat Live Band, Bakermat & Friends y Bakermat Circus... ¿Ves una falta de creatividad en el mundo de la EDM?



Así es. Mucha gente se puso floja, porque la EDM se hizo tan grande en tan poco tiempo. Pero creo que es súper importante continuar innovando y sorprendiendo, para que la gente no se aburra del género. Hay tantas oportunidades para explorar, ¿por qué no lo harías? Es un desafío creativo.

Las nuevas tecnologías han ayudado a crear una mayor cantidad de música y facilitar su distribución... ¿Se ha vuelto un desafío crear EDM, con tantos exponentes dando vueltas y ofreciendo shows?



Justamente por la tecnología se ha hecho mucho más fácil hacer EDM. Estamos en una era digital donde podemos añadir efectos o arreglar canciones, todo en nuestros computadores, a diferencia del mundo análogo en que todo esto tomaba muchas más horas. Ahora un chico con un computador y una cuenta en Soundcloud puede tomarse el mundo, literalmente ya no hay límites. El único detalle es que el mercado está sobresaturado, hay muchos chicos haciendo lo mismo. Así que lo único que tienes que hacer es resaltar y hacer música diferente y creativa.

Es interesante como mezclas los sonidos electrónicos con propuestas como el jazz y el soul... ¿Por qué es importante mantener estos elementos más tradicionales en tu música?



Mi música básicamente es una mezcla de todos los géneros que están allá afuera. Lo llamo Fusion House. Me encanta combinar elementos del jazz, soul, gospel, blues, rock, classical, tú menciónalo. Personalmente, me gusta escuchar muchos géneros diferentes y creo que la gente puede pensar más fuera de la caja. ¿Por qué siempre harías música que encaja perfectamente en un género, si puedes hacer cosas increíbles que nadie puede encasillar?

Cuando te dicen "vas a hacer un show en Chile, un país literalmente al fin del mundo"... Lo ves como un hito o sólo es el proceso natural de tu carrera?



Siempre es un evento importante para mí el ir a tocar a un país en el que no soy muy conocido aún. Realmente me gustaría que los chilenos descubriesen mi música y mi set. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para entregar una grandiosa presentación.

¿Cuál es la propuesta que tentativamente mostrarás en el show que ofrecerás en el Corona Sunset 2017? ¿Qué es lo que tienes pensado para el escenario en Chile?



Llevaré a uno de los mejores saxofonistas de Holanda (Ben Rodenburg) para que toque conmigo en vivo. Esto le dará al show una dimensión extra y mucha energía. ¡Espero que el público sea muy entusiasta y energético con el deep house! El set contendrá una mezcla de funk, dance y música que los haga sentir bien.