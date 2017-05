Revisa los horarios de los shows de Ed Sheeran

Este lunes y martes son los shows que el músico Ed Sheeran en el Movistar Arena, los que comenzarán a las 21:00 horas después de las presentaciones de Intimate Stranger y Antonio Lulic.

De acuerdo a lo informado por la productora DG Medios, la apertura de puertas del recinto del Parque O'Higgins será a las 19:00 horas, la de Intimate Stranger a las 19:20 y Antonio Lulic a las 20:00 horas.

Sheeran en tanto, llegará a mostrar su más reciente disco "Divide", trabajo del que se desprende el sencillo "Shape of you" y "Castle on the Hill".

Aún quedan entradas disponibles para este show, las que estarán a la venta en la boletería norte del Movistar Arena con valores que van de los los 32.200 y los 149.500 pesos.