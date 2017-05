Rubén Ehizaguirre, voz de Los Nocheros: "Chile nos ha reconocido desde el primer momento"

Los Nocheros volverán a Chile para celebrar sus 30 años de carrera artística. Durante el presente mes de mayo recorrerán nuestro país, pasando por seis ciudades, llevando hasta el rincón más austral del territorio el éxito de su gira aniversario.

Esta nueva visita servirá para recordar los primeros albores del conjunto, el cual inició su carrera artística en 1986. Si bien han sufrido cambios en su formación a lo largo de las décadas, su esencia se mantiene intacta, siguiendo con la estampa de referentes del sonido romántico.

Desde "Al rojo vivo" (1989), su primer trabajo de estudio y con el cual alcanzaron renombre a nivel continental, Los Nocheros han mantenido un lazo estrecho con nuestro país. "Es un reconocimiento tan grande el que nos ha brindado Chile desde el primer momento en que llegamos" comenta Rubén Ehizaguirre en conversación con Cooperativa.cl.

"Yo recuerdo la vez que fuimos a Olmué (Festival del Huaso), cuando nos presentaron a nosotros no les decía nada el nombre pero cuando comenzamos a cantar 'Mucho más que piel', que es la canción del primer disco con la que se nos ha conocido en Chile, la gente cambió totalmente la perspectiva y nos prestó toda la atención" agrega el músico, haciendo memoria de una de sus primeras visitas a finales de los 90's.

Los intérpretes de "Roja Boca" se definen como inquietos, por lo que en este cumpleaños número treinta editaron un disco en vivo donde reversionan gran parte de sus clásicos. "Nace por inquietud propia, por desafiarnos nosotros mismos. No es fácil una vez que has impuesto en la memoria de la gente una canción de una manera, después la reversionas, le cambias algo y por ahí no llama la atención porque ya está acostumbrada al viejo sonido. Es muy arriesgado. Pero nos ha ido tan bien que nos hemos visto sorprendidos" aseguró Ehizaguirre.

La salida de un ícono

En marzo del 2005, el vocalista Jorge Rojas decide abandonar a sus compañeros para emprender una carrera en solitario. En su reemplazo llegó Álvaro Teruel, una nueva voz que renueva los aires de los trasandinos.

"Más allá de un proceso interno de nosotros como grupo, la gente ha vuelto a aceptar este nuevo sonido con Álvaro. Yo creo que el que peor lo ha pasado en este sentido ha sido él por la comparaciones, porque ha entrado en el lugar de Jorgito que era una voz muy presente en el grupo", confiesa el intérprete.

Sin embargo, este cambio ha servido para reafirmar la fidelidad de sus seguidores: "Al día de hoy puedo decirte que Los Nocheros siguen siendo Los Nocheros como siempre, con toda la gente, con toda la onda, con toda la aprobación y la gente de nosotros sigue al pie del cañón".

30 años de historia

La banda comenzará su pequeña gira el sábado 13 de mayo en el Teatro Teletón, para luego continuar el domingo 14 en la Universidad Federico Sta. María de Valparaíso, el miércoles 11 en el Teatro Regional de Talca, el 19 en el Casino Dreams de Temuco y el 21 en Arena Puerto Montt. Todo culminará con una presentación en el Casino Dreams de Punta Arenas el martes 23 del mismo mes.

Para esta ocasión, el cuarteto aseguró que vendrá a repasar "momentos" y refrescar recuerdos: "tenemos un disco apuntado a eso. Más allá de que hay canciones nuevas también la onda es compartir y cantar juntos las canciones que la gente tiene en la memoria hace mucho tiempo", sentenció Ehizaguirre.

Las entradas para el show de Los Nocheros en el Teatro Teletón el 13 de mayo están a la venta a través del sistema Ticketek, con precios que van entre $19.500 y $40.250.