Una estampida se produjo en Music Bank Chile y afectadas denunciarán ante el Sernac

El pasado viernes 23 de marzo se desarrolló una edición del Music Bank Chile 2018, evento realizado en el Movistar Arena y que reunió a cinco bandas de k-pop.

Una hora antes del inicio de los conciertos, había una actividad denominada Music Bank Fan, la cual consistía ser parte de un sorteo de 40 cupos disponibles para participar en una sección de fotos con el grupo SF9 o tener alguno de los 100 discos autografiados por CNBLUE. Fue en ese momento donde ocurrió una estampida.

Según relataron algunas de las víctimas de este incidente a través de la página de Facebook Funa A T4Fbizarro VIP MUSIC BANK, se produjo debido a las condiciones de encierro en un estacionamiento del recinto ubicado en Parque O'Higgins y la poca presencia de guardias en la espera.

Estos testimonios los acompañaron mediante fotografías y algunos videos, donde se ven como unas fanáticas terminaron con fractura de clavícula, problemas en la rodilla y también lesiones en los ligamenteos de los brazos, además de hematomas.

"Se negaban a abrir las puertas, yo les decía que por favor las abrieran. Había gente que loraba y me afirmaba del brazo y me decía que no las soltará porque se iban a morir. Me angustié porque no podía ayudarlas ya que estaba más cerca de la puerta y tenía todas las de perder, me llevé toda la fuerza de las personas", relató a Cooperativa Madeleine Calderón.

La joven de 29 años sostuvo que nadie desde la productora se han contactado o llamado para saber sobre el estado de las personas heridas.

Debido a esto, las personas lesionadas presentarán una denuncia en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para exigir respuestas por parte de la firma internacional KBS, pero principalmente, con el objetivo de que T4F + Bizarro, la productora chilena a cargo del evento, se haga responsable de los gastos médicos de aquellos que deben operarse y también una indemnización para los que compraron este boleto VIP.

También evalúan junto a una abogada presentar una querella en caso de no tener una respuesta conduntente por parte de la producción del evento.

El comunicado de la productora

Desde T4F+Bizarro entregaron un comunicado oficial donde entregaron su versión de lo ocurrido.

"En el evento en cuestión, los asistentes tenían la opción de comprar un ticket con acceso a cancha VIP, que incluía servicios complementarios como el ingreso previo al show, en un sector acondicionado con climatización, alimentos, bebidas y diversas amenidades para una espera tranquila. Este sector previamente habilitado para 1.700 personas, solo estaba ocupado por 800 asistentes según el reporte de validación de tickets, es decir menos de un 50% de su capacidad. Posteriormente los asistentes accedían al sector de cancha VIP, habilitado para 3.500 personas, pudiendo así desplazarse sin problemas y en forma cómoda", parte señalando.

Luego, cuenta lo que pasó al momento del ingreso. "Solo un grupo de asistente, no respetó el orden -y las medidas de seguridad impartidas con anterioridad por el personal de seguridad - empujando a las que estaban más adelante e incitando al resto a continuar en su actuar, sin importarles las medidas de seguridad ni la seguridad del resto de los asistentes".

"En este instante siendo todo supervisado por la seguridad y personal de la producción, se activan todos los protocolos de seguridad y se atendieron en la enfermería que con la que se cuenta en el recinto, con personal médico capacitado y un staff de 10 personas del área de salud, a 12 personas, de las cuales 6 fueron trasladadas en las ambulancias (se contrataron por parte de la productora 3 ambulancias extras) que estaban apostadas en el lugar al centro asistencial más cercano y ya pre establecido según los protocolos aprobados, para descartar 2 lesiones graves para luego ser contactados con sus familiares, todo acompañado siempre de un encargado de nuestra productora. Dos de ellas, una vez atendidas regresaron al recinto a ver el concierto", apuntaron.

Acá algunas de las imágenes y videos que subieron las víctimas de esta avalancha humana: