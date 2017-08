Zakk Wylde vuelve a Chile con tributo a Black Sabbath

Uno de los guitarristas de metal más icónico de las últimas décadas tributando a la banda madre de este estilo. Así será el retorno del estadounidense Zakk Wylde a Chile, quien anunció show junto a su proyecto Zakk Sabbath.

Se trata de un grupo que completan el ex Queens of the Stone Age Joey Castillo y el bajista Blasko (Rob Zombie), y que tributa a Black Sabbath.

La banda, que ya lleva varios años en funcionamiento, nació de la cercanía de Wylde con Ozzy Osbourne y del trabajo que juntos realizaron por décadas.

A través de su página de Facebook, Zakk Sabbath aseguró que actuará el próximo sábado 11 de noviembre en el Hipódromo Chile.

Esa misma jornada se realizará una nueva edición del festival Rockout en el Velódromo del Estadio Nacional, de capacidades similares al recinto de la comuna de Independencia.

Pese a que aún no existen anuncios oficiales de este evento, las diferencias de escenario entre la información del grupo y la de Rockout podrían ser parte de una confusión, sobre todo considerando que en otros países de la región el grupo actuará en bares y reductos de menor convocatoria.

De esta forma, Zakk Sabbath podría convertirse uno de sus primeros confirmados del festival rockero.