Sinéad O'Connor se convierte al Islam y cambia su nombre

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor anunció que se convirtió a la religión islámica y que cambió su nombre por el de Shuhada' Davitt.

La artista de 51 años comunicó la noticia a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter, en la que también posteó una fotografía en la que aparece llevando un pañuelo tipo hiyab.

"Esto es para anunciar que estoy orgullosa de haberme convertido en musulmana", escribió el pasado día 19 en la red social, mientras que en un vídeo cantaba el "adhan", la llamada a la plegaria en el islam.

O'Connor ya cambió legalmente su nombre el pasado año y pasó a llamarse Magda Davitt, por lo que su primer mensaje al respecto en Twitter, donde su cuenta de usuario es "@MagdaDavitt77", pasó casi inadvertido.

"Esta es la conclusión natural del viaje de cualquier teólogo inteligente. Todo estudio de las escrituras llevan al islam. Lo que hace redundante todas las demás escrituras (...) Me darán un (otro) nombre nuevo. Será Shuhada'", tuiteó la artista.

