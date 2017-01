Sinfonía sobre "The Legend of Zelda" vuelve a Chile

El show incluirá composiciones de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

El concierto Symphony of the Goddesses, basado en la música de la saga de videojuegos "The Legend of Zelda", volverá a Chile para presentarse en el Teatro Cariola el próximo 18 de marzo.

El show sinfónico, que en agosto de 2016 ofreció un puñado de fechas en ese mismo recinto, retornará con un repertorio renovado, puesto que un par de semanas antes de su llegada se producirá el lanzamiento del nuevo título de la franquicia "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Además, se incluirán las clásicas composiciones de "A Link to the Past", "Ocarina of Time", "The Wind Waker" y "Twilight Princess", entre otros títulos.

Las entradas para este concierto están disponibles a través de Puntoticket. Los precios van desde los $30.000 a los $60.000.