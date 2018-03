Snapchat se disculpó con Rihanna por humillarla públicamente

Una polémica involucró a la red social Snapchat y a la cantante barbadense Rihanna, quien se molestó por una imperdonable publicidad que se burlaba de ella y el episodio en que fue víctima de violencia intrafamiliar por parte del rapero Chris Brown en 2009.

La imagen sorprendió a varios usuarios de la red social, pues en medio de las historias aparecía un juego de trivia en que se preguntaba "¿Qué prefieres?" y daban dos opciones: "abofetear a Rihanna" o "golpear a Chris Brown".

El rapero atacó a Rihanna en 2009 cuando eran novios y se declaró culpable, por lo que cumplió una pena de cinco años de libertad condicional.

Ante este escenario, Rihanna basureó a la app en sus historias de Instagram: "¡Snapchat, sé que ya sabes que no eres mi aplicación favorita! ¡Pero solo estoy tratando de entender cuál fue el problema con este lío! Me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no eres tan tonto".

"Gastan dinero para animar algo que humilla a las víctimas de violencia intrafamiliar y hacen de esto una broma. Esto no es sobre mis sentimientos personales, porque no tengo muchos... Sin embargo, decepcionan a todas las mujeres, niños y hombres que han sufrido de violencia intrafamiliar, especialmente a quienes no se han atrevido a denunciarlo", agregó.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG