Spotify reveló las canciones más populares en sus 10 años

El servicio de streaming de música, Spotify, cumplió 10 años de vida desde que fuera fundado en Suecia en octubre de 2008. Mucha agua ha pasado bajo el puente de esta plataforma que entregó relevantes datos.

El servicio pagó 10 mil millones de euros a los dueños de los derechos y su biblioteca musical llega a 40 millones de canciones y podcasts. Existen más de 3.000 millones de listas creadas por usuarios, de más de 2.000 géneros diferentes.

En su blog, informó que en su historia se han reproducido canciones que suman un total de 16.858.080 años.

Las canciones más reproducidas cada año:

2008: The Killers – "Human"

2009: The Black Eyed Peas – "I Gotta Feeling"

2010: Eminem, Rihanna – "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar, Lucenzo – "Danza Kuduro"

2012: Gotye, Kimbra – "Somebody That I Used To Know"

2013: Macklemore & Ryan Lewis – "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – "Happy" – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

2016: Drake – "One Dance"

2017: Ed Sheeran – "Shape of You"

Los artistas más populares (en total de reproducciones):

1.- Drake

2.- Ed Sheeran

3.- Eminem

4.- The Weeknd

5.- Rihanna

6.- Kanye West

7.- Coldplay

8.- Justin Bieber

9.- Calvin Harris

10.- Ariana Grande

Canciones más populares de la historia:

1.- Ed Sheeran – "Shape Of You'"

2.- Drake – "One Dance"

3.- The Chainsmokers, Halsey – "Closer"

4.- Post Malone – "rockstar" (feat. 21 Savage)

5.- Ed Sheeran – "Thinking Out Loud"

6.- Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

7.- Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – "Despacito - Remix'"

8.- Justin Bieber – "Love Yourself"

9.- Justin Bieber – "Sorry"

10.- The Chainsmokers – "Don't Let Me Down"

Álbumes más populares:

1.- Ed Sheeran – ÷

2.- Justin Bieber – Purpose

3.- Drake – Views

4.- Ed Sheeran – x

5.- Post Malone – beerbongs & bentleys

6.- The Weeknd – Starboy

7.- Drake – Scorpion

8.- The Weeknd – Beauty Behind The Madness

9.- Post Malone – Stoney

10.- Kendrick Lamar – DAMN.

Cantantes femeninas más populares:

1.- Rihanna

2.- Ariana Grande

3.- Sia

4.- Beyoncé

5.- Nicki Minaj

6.- Adele

7.- Taylor Swift

8.- Selena Gomez

9.- Katy Perry

10.- Shakira