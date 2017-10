Steven Wilson retornará a Chile de la mano de "To the Bone"

Tras su primera presentación en Chile en el año 2012, el romance de Steven Wilson con el país se identificó, en donde ha realizado varias presentaciones.

Por eso, el músico inglés retornará bajo el alero de "To the Bone", su más reciente disco el cual se ha convertido en todo un éxito.

De ese álbum destaca "Nowhere Now", sencillo cuyo videoclip fue grabado en abril pasado en el Observatorio ALMA, ubicado en pleno desierto de Atacama, demostrando que su relación con Chile no es algo pasajero.

En el año 2008 comenzó su carrera como solista con "Insurgentes", donde rápidamente logró plasmar un estilo que lo convertiría en unos de los rockeros más influyentes del último tiempo. "Grace for Drowning" (2011), "The Raven That Resued To Sing" (And other stories) del 2013 y luego "Hand. Cannot. Erase" del año 2015 fueron sus siguientes trabajos.

Ahora regresará a Chile con "To the Bone", su último trabajo, el cual será parte fundamental de su presentación en medio de los 10 años del "Ciclo Santiago Fusión", el próximo miércoles 23 de mayo en el Teatro Caupolicán.

La venta de entradas parte el próximo 3 de noviembre a través del sistema Ticketek y en Tiendas Hites y otros puntos habilitados.

El desglose de los valores son los siguientes:

Primeras Filas - 70.000

Platinium - 62.000

Palco B, C, D, E - 60.000

Golden - 52.000

Silver - 42.000

Platea Central - 34.000

Galería Lateral - 30.000

Galería General - 26.000