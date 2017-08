Taylor Swift dio detalles de la agresión sexual que sufrió a manos de un DJ

Este jueves la cantante Taylor Swift testificó en el juicio que inició contra el DJ David Mueller, a quien acusa de haberla agredido sexualmente durante una sesión fotográfica en 2013.

En el juicio celebrado en la ciudad de Denver, la cantautora relató que el acoso "fue intencional".

"Sentí cómo me agarró mi trasero debajo de mi falda. Mientras me alejaba de él, su mano no me dejaba ir", agregó.

Además, Swift aseguró que tanto Mueller como su novia, también presente en la sesión, estaban alcoholizados. "Nadie esperaba que esto ocurriera. Nunca había pasado antes. Fue horrible e impactante", indicó la autora de "Shake it off".

La historia de este juicio comenzó en 2015, cuando el DJ inició una demanda contra la cantante, luego de que esta lo acusara de haberla agredido sexualmente. En respuesta, la artista lo contrademandó por el abuso.