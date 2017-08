Tom Morello demostró una vez más su favoritismo por Chile

Era un favoristismo que ya había demostrado en ocasiones anteriores en entrevistas con medios locales, pero ahora lo confirmó en una situación completamente al azar a través de Twitter.

El guitarrista Tom Morello aseguró que los fanáticos "más apasionados" está definitivamente en Chile.

En medio de lo que se transformó en una sesión de preguntas y respuestas a través de la red social, un fanático que se identifica como @kinuyswabe le preguntó "¿Qué ciudad tiene los fanáticos más apasionados?".

Morello tardó sólo cinco minutos en responder: "Rock? Santiago. Béisbol: Chicago."

Y así, el ex integrante de Rage Against The Machine y actual miembro de Prophets of Rage saldó la clásica, aunque innecesaria, discusión sobre los seguidores más devotos del mundo.