U2 planea "shows especiales" para conmemorar los 30 años de "The Joshua Tree"

Los irlandeses de U2 liberaron un video a propósito de la víspera navideña, con el que proyectaron lo que será el futuro cercano de la banda.

En el video, el líder Bono aseguró que "el próximo año va a ser un gran momento para U2. Presentaremos 'Sounds of Experience' y para conmemorar los 30 años desde el lanzamiento de 'The Joshua Tree' también realizaremos unos shows especiales... Muuuuy especiales".

Las especulaciones se detonaron inmediatamente. Desde Billboard indicaron que se trataría de una gira que llegaría hasta grandes estadios de Estados Unidos, para luego continuar su recorrido por Europa. Pero las fechas aún no están confirmadas y al ser consultado por más información, el representante de Bono y compañía no entregó respuesta.

El mismo medio, citando a fuentes anónimas, indicó que el tour llevaría a U2 presentarse en el festival Bonnaroo, de Tennessee, además de dos shows en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

"The Joshua Tree" es el quinto disco de los irlandeses, fue lanzado en 1987 conteniendo temas emblemáticos de su discografía como "Where The Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" y "With or Without You", entre otras.

En tanto, la placa "Songs of Experience" debutará durante 2017, como sucesora del álbum "Songs of Innocence", editado en 2014 y entregado gratuitamente como descarga digital a todos los clientes de iTunes.

