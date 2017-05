U2 se acerca a Chile con su gira conmemorativa de "The Joshua Tree"

Una de las deudas más grandes de los escenarios chilenos en los últimos años está a punto de saldarse. Según el periódico brasileño Destak Journal, la banda U2 se presentará en ese país en el próximo mes de octubre.

Los irlandeses retornarán a Latinoamérica a seis años de sus últimos shows, esta vez de la mano de la gira conmemorativa de "The Joshua Tree", emblemático disco que cumple tres décadas.

De acuerdo a la información del portal, la presentación de U2 está fijada para la segunda quincena de octubre en el estadio Morumbí de Sao Paulo, aunque aún quedan fechas por anunciar en ese país.

Si bien la publicación no hace referencia a conciertos en otros países de la región, al menos Argentina y Chile aparecen como paradas fijas para Bono y compañía.

La gira de celebración de "The Joshua Tree" comenzó el pasado 12 de mayo en Canadá con un repertorio principalmente basado en ese álbum, donde destacan canciones como "With or Without You" o "Where the Streets Have No Name".

Destak Journal es un periódico conocido por adelantar anuncios de mega conciertos en Sudamérica, entre ellos los principales componentes del cartel de Lollapalooza.

Telonero de lujo

El anuncio del retorno de U2 incluía además la confirmación de que el ex Oasis Noel Gallagher los acompañará como telonero en este periplo por el continente.

De hecho, el guitarrista estará junto a los irlandeses en las fechas que ya tienen agendadas en Europa para julio y agosto.