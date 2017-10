Biógrafo de Violeta Parra: "No era una persona que estaba al margen"

"Los personajes no surgen de la nada". Esa era la consigna que utilizó el periodista Víctor Herrero cuando desde la editorial Penguin Random House le pidieron escribir una biografía de Violeta Parra.

El profesional contaba con la experiencia gracias a su libro "Agustín Edwards Eastman: Una biografía desclasificada", aunque con un personaje totalmente distinto. "Al no ser del mundo de la música o la cultura, te permite tener una mirada un poco más externa, más desapasionada, que a la larga contribuye a investigar mejor", dijo Herrero, periodista que habitualmente trabaja en política y economía.

¿Por qué escribir sobre un personaje que ya cuenta con muchos textos? Para el escritor era interesante hacer el paralelo entre la importancia cultural de Violeta Parra y el contexto por el que atravesaba Chile. "No solo van a encontrar su biografía, si no que también la de la historia de Chile. Si uno cree que un genio así podía existir en otro siglo, no es así, porque todas las circunstancias son distintas", puntualizó.

De esta manera Herrero dio con anécdotas poco conocidas de la autora de "El guillatún". Su activa participación en la campaña presidencial de Gabriel González Videla o el rechazo del Partido Socialista en 1964 a sus canciones por considerarlas demasiado "puntudas", son algunas de las historias que contiene "Después de vivir un siglo".

"Hay un personaje y por otro lado corre el contexto. Uno tiene la imagen de una Violeta Parra que siempre está al margen de la sociedad, que nadie la tomaba demasiado en cuenta. Pero no, estaba dentro totalmente. Era amiga de Víctor Jara, Margot Loyola, Enrique Lyn, Gonzalo Rojas, etc", aseguró.

"Después de vivir un siglo" será presentado este sábado 28 de octubre a las 19:30 horas en FILSA. En el encuentro estará presente Víctor Herrero y el cantautor Patricio Manns.