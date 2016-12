Vocalista de El Otro Yo fue detenido por abuso sexual

El vocalista de la banda argentina El Otro Yo, Cristián Aldana, quedó en prisión preventiva en el país trasandino por una serie de denuncias en su contra por abuso sexual.

Según Clarín, el músico fue denunciado en mayo pasado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, por delitos que abarcan desde abuso sexual agravado hasta corrupción de menores.

Una de las querellantes es Carolina Luján, ex novia del artista, con quien inició la relación cuando tenía 13 años. Tras revelar su caso, otras seis mujeres se sumaron a las querellas penales en contra del autor de "No me importa morir".

Por su parte la banda El Otro Yo eliminó su página de Facebook.