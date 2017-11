Vocalista de Ráfaga abandona la banda e inicia carrera solista

Rodrigo Tapari, vocalista de la banda tropical Ráfaga, anunció su salida de la agrupación para iniciar una carrera en solitario.

El aviso lo hicieron ambas partes a través de sus cuentas oficiales en Facebook. "Queremos desearte lo mejor Rodrigo en esta nueva etapa de tu carrera. Agradecer los momentos compartidos, tantos caminos en 14 años de música. Valoramos tu entrega, tu talento y amistad" comentó el grupo en un improvisado comunicado.

Tapari por su parte, agradeció el apoyo de sus compañeros y el cariño de los fanáticos: "Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino", sentenció el cantante.

Ráfaga aseguró la mañana de este jueves que la separación se dio de manera amistosa. Las fechas que ya estaban agendadas hasta finales de año se respetarán al pie de la letra, mientras los músicos buscan un reemplazo para Tapari.