Creadora de "Grey's Anatomy" fichó para Netflix

La creadora de "Grey's Anatomy", "Scandal" y "How to Get Away with Murder", Shonda Rhimes, dejará su histórica casa televisiva ABC para modarse junto a su productora Shondaland a Netflix.

Según The Hollywood Reporter, la productora y guinista aterrizará en la compañía de streaming para realizar nuevos proyectos durante los próximos cuatro años.

El jefe de contenidos de la paltaforma, Ted Sarandos, señaló que "Shonda Rhimes es una de las más grandes contadora de historias en la historia de la televisión. Su trabajo es enganchador, inventivo, emocionante, de infarto, que rompe los tabús de la TV".

"Tuve la oportunidad de conocer a Shonda y ella es una 'netflixer' de corazón. Le encanta la televisión y las películas, se preocupar apasionadamente de su trabajo y se entrega a la audiencia. Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a Netflix", añadió.

Tanto "Grey's Anatomy", "Scandal" y "How to Get Away with Murder" como el nuevo drama que aún no se estrena, "For the People", que emite actualmente ABC, seguirán en manos de la cadena estadounidense, aunque las tres primeras están disponibles en Netflix.