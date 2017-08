Las series que invitan a realizar una maratón de producciones de superhéroes

El universo Marvel sigue generando grandes dividendos en Netflix luego que el pasado 18 de agosto se estrenara "The Defenders", serie que une a los superhéroes de "Daredevil", "Luke Cage", "Iron Fist" y "Jessica Jones".

Debido a este éxito, desde la plataforma streaming decidieron realizar un estudio para comprobar que los usuarios llegan a ver las historias basadas en los cómics gracias a las recomendaciones que emite la aplicación.

"En Netflix, sabemos que los géneros son solo la envoltura, es por eso que trabajamos para crear algoritmos que ayuden a nuestros miembros a romper esas nociones preconcebidas y facilitarles el proceso de encontrar historias que les encantarán, incluso en lugares poco probables", sostuvo Todd Yellin, vicepresidente de producto.

Con este método, desde la plataforma explican que no existe un género determinado para elegir una serie en particular, demostrando que para ver una serie de superhéroe puedes seguir otras de diferente índole sin ningún problema.

Series que invitan a ver superhéroes

La "moral ambigua" y los "antihéroes" presentes en "House of Cards", "Breaking Bad" y "Bloodline" sirvieron para que los seguidores decidieran ver "Daredevil". En cambio, el humor perspicaz de "Master of None" y "Friends" son el puente para llegar a "Jessica Jones".

Mientras, con "Luke Cage" predominaron los mundos peligrosos con sus complejas soluciones como en "Amanda Knox", "Black Mirror" y "The Walking Dead".

Por su parte, las historias arriesgadas sobre madurar tales como "Love", "Shameless" y "13 Reasons Why" llevaron a los espectadores a seguir "Iron Fist".

El listado completo

Desde Netflix entregaron un completo cuadro en donde se vislumbra todas las series que invitan a hacer una maratón de superhéroes:

"Daredevil": "Bloodline", "Breaking Bad", "Dexter", "Friends", "House of Cards", "Narcos", "Orange Is the New Black", "Supernatural", "The Walking Dead", "Unbreakable Kimmy Schmidt".

"Jessica Jones": "Friends", "John Mulaney: The Comeback Kid", "Making a Murderer", "Master of None", "Narcos", "Orange Is the New Black", "River", "The 100", "The Ridiculous 6", "The Walking Dead".

"Luke Cage": "Amanda Knox", "ARQ", "Black Mirror", "Easy", "Narcos", "Once Upon a Time", "Shameless", "Stranger Things", "The Ranch", "The Walking Dead".

"Iron Fist": "13 Reasons Why", "Amy Schumer: The Leather Special", "Burning Sands", "Dave Chappelle", "Grace and Frankie", "Love", "Shameless", "The 100", "The Vampire Diaries", "Ultimate Beastmaster".