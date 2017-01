Los estrenos de Netflix para enero de 2017

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer la lista de estrenos en su catálogo para el próximo mes de enero, donde destaca el debut de la serie "Una serie de eventos desafortunados", entre otros.

Esta producción está basada en las novelas del mismo nombre, está protagonizada de Neil Patrick Harris ("How I met your mother") y se estrenará el próximo 13 de enero.

Además, destaca el estreno de la sexta temporada de "Downtown Abbey", la primera temporada de "DC's Legends of Tomorrow", la llegada de "The Wind Rises" del ilustrador japonés Hayao Miyazaki y el documental "To be a Miss", entre otros.

Entre los títulos infantiles destaca el estreno de "Turbo" de Dreamworks y "Tarzan and Jane", una serie original de Netflix que debutará en la plataforma el 6 de enero.

Series

"Historia de un Clan": Los Puccio son aparentemente una familia como cualquier otra: Arquímedes, el padre, tiene un plan para el cual necesita la ayuda de sus familiares. Reúne a sus hijos para que lo ayuden a llevar adelante la compañía y su casa se convierte en el centro de operaciones, manteniendo así una vida de contrastes. La historia de la organización criminal familiar, las conexiones de Arquímedes Puccio con otras pandillas criminales y una insostenible inocencia, son parte de esta historia basada en hechos reales, cuya primera temporada se estrena en Netflix el 13 de enero.

"Shadowhunters": The Mortal Instruments: A pesar de una impresionante traición, durante la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Clary y los Cazadores de Sombras se enfrentan contra el nuevo ejército de Valentine para determinar el destino final del Mundo de las Sombras. Desde el 3 de enero, un episodio disponible cada semana.

"One Day at a Time": Una reinvención del clásico de Norman Lear, que se centra en una familia cubano americana, donde la heroína es una ex militar y recién separada mamá, interpretada por Justina Machado. La mujer se enfrenta a una nueva vida como soltera, mientras educa a su radical hija adolescente y a su popular y sociable hijo preadolescente, con la "ayuda" de su anticuada madre cubana (Rita Moreno) y de su amigo – sin beneficios – y administrador del edificio, Schneider. Los trece episodios de la primera temporada de esta serie original de Netflix se estrenan el 6 de enero.

"You Me Her": En esta moderna y completamente romántica comedia, una pareja de los suburbios compuesta por Emma y Jack contrata a una atractiva dama de compañía para un trío. Pero a medida que los encuentros amorosos entre ellos continúan, el matrimonio se comienza a sentir atraído por la nueva mujer. Esta serie original de Netflix se estrena el 18 de enero.

"Frontier": Esta nueva serie dramática original de Netflix, que se estrena el 20 de enero, está cargada de acción y aventuras. Sigue la caótica y violenta lucha por el control de la riqueza y el poder en el mercado norteamericano de pieles a fines del siglo XVIII. Contada desde múltiples perspectivas, la serie toma lugar en un mundo donde las negociaciones deben resolverse con peleas de hachas, y en el que las delicadas relaciones entre las tribus nativas y los europeos pueden desatar sangrientos conflictos.

"Terrace House": Aloha State: En la primera parte de la primera temporada de esta serie original de Netflix, una cámara sigue a seis extraños, entre los que se incluyen una modelo, un mueblista y un músico que toca el ukelele. Todos viven juntos bajo el mismo techo en Hawaii. Estreno el próximo 24 de enero.

"Degrassi": Next Class: A raíz de un accidente de bus, los alumnos de Degrassi encuentran diferentes formas de enfrentar la situación. Mientras tanto, la escuela recibe a un grupo de refugiados sirios. La tercera temporada de esta serie para adolescentes original de Netflix se estrena el 27 de enero.

"American Crime": En su segunda temporada, este programa da un giro hacia Indianápolis, donde la identidad sexual, el abuso, el acoso y la diferencia de clases en una elitista escuela privada dividen a la comunidad. Estreno en Netflix el 1 de enero.

"Fleming: The Man Who Would Be Bond": Mientras Ian Fleming escribe una novela con la que presentará al mundo a un icónico personaje de ficción, él recuerda sus aventuras durante la Segunda Guerra Mundial. Estreno en Netflix el 1 de enero.

"Downton Abbey": El 4 de enero se estrena en Netflix la sexta y última temporada de esta serie británica, en la que los miembros de la familia Crawley se esfuerzan por progresar en los locos años veinte, al mismo tiempo que intentan adaptarse a los grandes y diversos cambios que experimentan en sus vidas.

"The Shannara Chronicles": En un mundo post apocalíptico poblado por elfos, humanos e híbridos, la princesa Amberle, el híbrido humano elfo Will, y Eretria se unen para defender a la Tierra de fuerzas demoníacas. La primera temporada se estrena en Netflix el 5 de enero.

"DC's Legends of Tomorrow": Esta serie de acción presenta a un equipo disparejo de héroes y villanos que viajan en el tiempo para luchar contra un mal inmortal que, además de destruir la Tierra, busca acabar con el tiempo mismo. La primera temporada estará disponible en Netflix desde el 17 de enero.

"Una Serie de Eventos Desafortunados": Basada en los libros de la serie internacional bestsellers de Lemony Snicket (también conocido como Daniel Handler), y protagonizada por el ganador del Emmy y el Premio Tony, Neil Patrick Harris, "Una Serie de Eventos Desafortunados" cuenta la trágica historia de los hermanos huérfanos Baudelaire -Violet, Klaus y Sunny- y de su malvado guardián, el Conde Olaf, quien busca hacerse de una fortuna a través del robo de la herencia. Los hermanos deben ser más astutos que Olaf, frustrando sus variados y malvados planes y disfraces, con el objetivo de encontrar pistas de la misteriosa muerte de sus padres. La primera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 13 de enero.

Películas

"Clinical": En este thriller original de Netflix, que se estrena el 13 de enero, una psiquiatra trata de recomponer su vida luego de un violento ataque. Sin embargo, ella no puede escapar de su pasado.

"A Golpe de Monedas": Cuando una crisis amenaza con destruir su escuela secundaria, cuatro adolescentes organizan un atrevido plan para recaudar $10 millones de dólares. ¿El primer paso? Irrumpir en la Casa de Moneda de Estados Unidos. Esta película original de Netflix se estrena el 6 de enero.

"Take the 10": En esta película original de Netflix, dos amigos trabajan como cajeros y deben soportar una serie de exorbitantes eventos en medio de la travesía por llegar al show de hip hop más importante de sus vidas. Disponible desde el 20 de enero.

"iBoy": Cuando fragmentos de un celular quedan alojados en el cerebro de un adolescente, él descubre que puede controlar dispositivos electrónicos. Y ahora utilizará este poder recién descubierto para cobrar venganza. Esta película original de Netflix se estrena el 27 de enero.

"El Club de las Madres Rebeldes": Esta comedia es una mirada íntima a la búsqueda de la perfección de las madres norteamericanas. La historia sigue a un trío de cansadas y poco valoradas mamás mientras buscan su libertad, dejando sus responsabilidades maternas de lado. Esta película ya está disponible en Netflix y cuenta en su reparto con actrices de la talla de Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn.

"Mercy": Desde el 1 de enero estará disponible en Netflix esta película que narra la historia de dos hermanos que deben mudarse a la casa de su abuela enferma para cuidarla. Pronto descubrirán los terribles secretos sobre quién es ella en realidad.

"The Choice": Travis Parker disfruta de su soltería en una ciudad a la orilla del mar en Carolina del Norte. Sin embargo, cuando la seductora Gabby Holland se muda a la casa del lado, casi inmediatamente se enamoran a pesar de los obstáculos, entre los que incluye al novio de Gabby. Esta película estará disponible en Netflix desde el 4 de enero.

"The Wind Rises": Desde el 1 de enero estará disponible en Netflix esta película del animador japonés Hayao Miyazaki, que narra una historia de varias décadas, inspirada en la vida de Jirô Horikoshi, el diseñador de Zero, el avión de caza de la Segunda Guerra Mundial.

Documentales

"Jim Gaffigan: Cinco": A pesar de que está más preocupado por lo que va a comer después del show, Jim Gaffigan encuentra el tiempo para bromear sobre los niños, los teléfonos, los camiones y, por supuesto, la comida. Este especial de comedia original de Netflix estará disponible a partir del 10 de enero.

"To Be A Miss": Venezuela ha obtenido más títulos de belleza a nivel mundial que cualquier otro país del mundo. Han conseguido seis Miss Universo, seis Miss Mundo y otras cinco coronas internacionales. Siguiendo a tres protagonistas, este documental examina los riesgos y recompensas asociadas a esta multimillonaria industria, mientras muestra cómo el nacionalismo, la ambición personal y la influencia de los medios de comunicación han transformado la vida de mujeres comunes y corrientes. Estreno en Netflix el 1 de enero.

"Deepsea Challenge": Este épico documental, que estará disponible en Netflix desde el 7 de enero, es una crónica del solitario viaje submarino que el director James Cameron emprendió el 26 de marzo de 2012. Piloteando un sumergible, Cameron desciende siete millas bajo el mar hasta el punto más bajo de la Trinchera Mariana, con el objetivo de reunir información y datos para una investigación científica.

Infantil

"Tarzan and Jane": Esta nueva serie original de Netflix, que estrena su primera temporada el 6 de enero, está basada en la colección de historias de Edgar Rice Burroughs sobre sus icónicos personajes Tarzán y Jane. En esta nueva versión, Tarzán tiene 16 años y ha regresado desde la jungla africana a un internado en Londres, donde es un "pez fuera del agua" y desafía la conformidad. Jane también es protagonista de la historia y con su inseparable amigo Tarzán resolverán injusticias ambientales, crímenes y misterios.

"Somos las Lalaloopsy": El 10 de enero se estrena la primera temporada de esta nueva serie original de Netflix que da vida al popular grupo de chicas. Con música totalmente original, seis amigas y sus mascotas viven en un mundo fantástico y juntas pueden enfrentar lo que sea, siempre celebrando la magia de la creatividad. Lalaloopsy invita a expresarse de una forma fantástica, musical, ¡y hasta ridícula!.

"Voltron: El Defensor Legendario": En esta nueva versión de la clásica serie, los cinco jóvenes protagonistas son transportados de repente desde la Tierra hasta el epicentro de una guerra intergaláctica. Ahí deberán luchar contra el mal como pilotos de cinco leones robóticos, y solo a través del trabajo en equipo -el único poder verdadero- podrán unirse y formar al guerrero invencible llamado Voltron: El Defensor Legendario. La segunda temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 20 de enero.

"¡Kazoops!": Desde el 27 de enero estará disponible la segunda temporada de esta serie original de Netflix, en que la música se encuentra con la imaginación y todos están invitados a pensar "fuera de la caja" y a divertirse.

"Home: Las Aventuras de Tip y Oh": Ya están de vuelta Tip y Oh, los mejores amigos de mundos diferentes. En la segunda temporada de esta serie original de Netflix, ellos comprobarán que su amistad es inseparable, cuando tropiezan con divertidas y tontas aventuras, al mismo tiempo que conocen a nuevos y excéntricos personajes a lo largo del camino. Estreno el próximo 27 de enero.

"Turbo": Un caracol obsesionado con la velocidad y que sueña con ser el corredor de autos más grande del mundo, obtiene la oportunidad cuando un loco accidente lo impregna con velocidad de alto octanaje. Sin embargo, pronto aprenderá que necesitará de la ayuda de sus amigos si quiere recorrer largas distancias. Disponible en Netflix desde el 18 de enero.