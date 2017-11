Niño de "Stranger Things" calificó de "asqueroso" al inapropiado mensaje que le envió una modelo de 27 años

El actor de 14 años Finn Wolfhard reaccionó ante el mensaje que le envió una modelo de 27 años a través de Instagram y desató gran polémica en redes sociales.

"No es por ser rara pero llámame en 4 años", escribió Ali Michael al joven reconocido por interpretar a Mike Wheeler en la serie "Stranger Things".

Varios interpretaron el mensaje como un coqueteo. Sin embargo, la maniquí se disculpó asegurando que su comentario solo fue una broma.

No obstante, al ser consultado sobre el tema por TMZ, Finn Wolfhard afirmó que "eso no estuvo bien, fue asqueroso".

Asimismo, valoró su arrepentimiento: "Está bien que se disculpara... Fue raro".

finn talking about that 27 year old model who told him to hit her up in 4 years :/ pic.twitter.com/1a3zPX1RsR