"Orange is the New Black" bajará el telón con su séptima temporada

Toda historia tiene su fin, dicen, en especial cuando esta ya lleva varios años en pantalla. En este caso, en Netflix.

Se trata de "Orange is the New Black" que acaba de anunciar que su séptima temporada será la última.

Si ya las actrices lo habían dejado claro en diversas entrevistas, ahora es oficial. En sus diversas redes sociales publicaron un video donde agradecen estas 7 temporadas de la producción y cuentan que el ciclo acabará definitivamente el 2019.

"La séptima temporada va a ser todo lo que el espectador espera y más", señalaron las actrices.

"Orange is the New Black" se estrenó en Netflix en el año 2013, siendo una de sus series más exitosas.