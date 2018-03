Un joven Ozzy Osbourne aparecerá en la película de Mötley Crüe

El actor Tony Cavalero interpretará a un joven Ozzy Osbourne en la biopic de Mötley Crüe "The Dirt", una producción de Netflix.

Cavalero, protagonista de la nueva adaptación televisiva de "Escuela de Rock", fue seleccionado para el papel por su "incuestionable parecido" con el vocalista de Black Sabbath, según informa Consequence of Sound.

Su personaje será parte de un momento clave de la carrera de Mötley Crüe, pues en 1984 la banda abrió para Ozzy Osbourne.

Otros actores que serán parte del proyecto son Iwan Rheon ("Game of Thrones"), como el guitarrista Mick Mars; Daniel Webber ("The Punisher"), como el vocalista Vince Neil; Douglas Booth como el bajista Nikki Sixx, y el rapero Machine Gun Kelly como el baterista Tommy Lee.

Jeff Tremaine, co-creador del recordado programa de bromas "Jackass", dirigirá este filme basado en la biografía de la banda "The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band".

El rodaje comenzará la próxima semana en Nueva Orleans, y tanto Nikki Sixx como Tommy Lee estarán en el set para guiar a los actores.