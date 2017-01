Los detalles de la nueva versión del encuentro de ciencia ficción & fantasía

Una sala dedicada a los droides, desde C-3PO hasta Wall-E, y otra especial para niñas con la serie My Little Pony; la recreación de una tienda de juguetes y merchandising de Star Wars de los años 70; la colección 007, con autos a escala, como el Lotus Esprit, que se convierte en submarino, la pistola de oro, trajes, fichas de casino y copas de Martini; dispositivos de realidad aumentada frío y calor extremos de los helados Polos Pok Savory y la ambientación de la ciudadela de Lego Batman, the movie, son sólo algunas de las atracciones del Sexto Encuentro de Ciencia Ficción&Fantasía, que se presenta entre el 6 y 22 de enero en el Centro Cultural Las Condes.

Tal como en las exitosas versiones anteriores, que recibieron a más de 10 mil personas en cada oportunidad, el imaginario de la ciencia ficción y la fantasía se tomará los distintos espacios del Centro Cultural para entretener a adultos, jóvenes y niños este verano.

En los jardines y exteriores, al aire libre como es tradicional, personajes de gran volumen darán la bienvenida a los visitantes, para adentrarlos en este entretenido mundo. Estarán Kratos, la máquina montacargas de Alien; el imponente robot Nazinger, de 3 metros de altura, creado por el chileno Víctor Hugo Bravo con materiales de desecho, y el automóvil Camaro ZL1 y Bumblebee, ambos personajes del universo Transformers.





En el interior, cada sala estará dedicada a diversos mundos fantásticos. En el primer piso se exhibirán más de 100 droides, lo más emblemáticos de toda la historia del cine, como R2-D2 y C-3PO de Star Wars y el oxidado y viejo robot protagonista de Wall-E, en escala 1:1 y japoneses en tamaños pequeños, como Ultraman y El vengador.



También se ambientará una tienda de merchandising de los años 70 de Star Wars; se expondrá una colección completa de objetos, réplicas y esculturas del agente británico 007, y a través de fotografías, se mostrarán las mejores series del Siglo XXI, como "Lost" y "Black Mirror", entre otras.

Fines de semana con más actividades

Por otra parte, en las salas del segundo piso estarán presentes la ciudadela que preparó WarnerBros en torno a Lego Batman, the movie, una especie de avant premiere de la película; los dioramas y customs de cintas como Spiderman, Pesadilla, Mortal Kombat y Alien, entre otros, y un espacio totalmente dedicado a las niñitas más pequeñas: el universo de My Little Pony. Como es habitual habrá cine, esta vez con recordadas series de los años 80, entre ellas series animadas japonesas, y se expondrán espadas láser máster réplicas (seriadas).

La exposición se complementará los fines de semana con firma y venta de cómics y literatura de ficción; Academia Jedi; sesiones de cosplay, agrupaciones de fans, juegos de cartas; manualidades con desechos y talleres de robótica Duracell; una serie de conversatorios con el proyecto Tinta negra, sobre ficción y fantasía en la literatura, y la charla del director de cine Inti Carrizo-Ortiz.



Este realizador chileno, premiado por Lucasfilm por el corto Sci-Fi Renacimiento, presentará el sábado 21 su reciente largometraje Noche, un thriller de misterio con elenco nacional de lujo.

Programa completo, fechas, horarios y actividades en www.culturallascondes.cl y el Facebook @ficcionfantasía.

Coordenadas

Fecha: 6 al 22 de enero de 2017

Lugar: Salas de Exposición, jardines y exteriores del Centro Cultural Las Condes (Apoquindo 6570)

Horario: Martes a domingo, 11:00 a 20:00 horas

Precio: $ 2.500, martes a jueves

$ 3.500 viernes a domingo

2x1 Tarjeta Vecino Las Condes