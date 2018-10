Acento mexicano de Javier Olivares desató pugna en redes sociales

Una grave crisis migratoria se vive en Honduras, con muchos de sus ciudadanos abandonando el país para llegar a México.

En medio de esa cobertura, Canal 13 tiene a Javier Olivares, el ex conductor de "Tremendo Choque", como su corresponsal.

Despachos que no han pasado desapercibido en redes sociales, donde se produjo una especie de debate por el acento mexicano del periodista.

Javier Olivares modificó su acento para desempeñar mejor su trabajo respecto a donde vive. Tiene 35 años, por lo q es normal que su contextura cambie (ya pasaron quince años desde Tremendo Choque). Me alegra que destaque en un medio tan difícil como la TV, el resto es chaqueteo.

No se si es Javier Olivares o Willy Sabor quien habla!!!

No me deja de impactar el acento de Javier Olivares.

Se llenan la boca hablando de tolerancia y no puede creer los comentarios que le dedican a Javier Olivares 🤦🏻‍♀️ que vergüenza

Nunca ha sido santo de mi devoción Javier Olivares, pero burlarse de él por su contextura física y por su acento (ese último punto, justificable) me parece poco acorde a lo que pregonan muchos por las redes sociales…

Son súper pesados con Javier Olivares. No es necesario. Además, yo salgo almorzar con mi amigo de Mexico y a la media hora quedo hablando como el chavo. A si que váyanse mucho a la chingada 🌮

No entiendo como "Javier Olivares" es TT por su acento de voz y no se fijan en la noticia que está reportando!! Que onda la humanidad? por que Honduras, México y Guatemala no son TT? pic.twitter.com/Pft3c9XeMq