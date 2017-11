Actor de "Stranger Things" bebe agua desde un bidet por equivocación

El actor canadiense Finn Wolfhard, conocido por interpretar a Mike Wheeler en la serie "Stranger Things", ha descubierto a su pesar el verdadero uso de los bidet, después de beber de esa "fuente" y de compartir en Twitter su extrañeza por el peculiar sabor del agua.

"Eh, Francia, acabo de beber de vuestra fuente de agua. ¿Por qué está en el baño y por qué sabe raro? #lasmaravillasdeEuropa", escribió el joven, que cumplirá en diciembre 15 años y está de gira presentando la segunda temporada de esa serie de Netflix.

En cuanto aprendió el nombre de ese aparato sanitario, no tardó en compartirlo con sus seguidores: "Actualización. ??¿Acabo de ver que la fuente de agua se llama bidé??? Sigan conectados para más detalles", señaló.

Y su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió en Wikipedia que sirve para lavarse las partes íntimas.

"¡Oh Dios!", apuntó de nuevo en un mensaje acompañado por una foto con la definición de la enciclopedia digital, y que ha sido compartido por más de 8.000 personas y que ha "gustado" a más de 36.000.

Yo France just drank from your water fountain. Why is it in a toilet, and why does is taste weird? #thewondersofeurope