Acusan a Edmundo Varas de provocar pelea donde terminó golpeado

"Fui golpeado y discriminado al interior de una discoteque", con esas palabras Edmundo Varas habló el lunes sobre la golpiza que le propinaron en Las Condes.

En el mismo "Intrusos" hablaron con la cajera del lugar, que sólo se presentó como Gabriela. En la conversación, responsabilizó al chico reality de los hechos.

"La madrugada del viernes hubo un problema en la disco donde Edmundo estaba tirando unos manotazos a otros, se le sacó con guardias, y posterior a eso salieron los otros chicos. Edmundo fue quien tuvo la responsabilidad de la pelea afuera, tiró el manotazo cuando los otros chicos estaban discutiendo con él, lo que provocó la reacción", dijo.

También dijo que dentro de la zona vip de la discoteque Edmundo estaba muy agresivo, señalando que él la insultó cuando ella decidió grabar todo el asunto para mostrarlo a Carabineros.

"Tuvo comentarios clasistas, de muy mala educación, a él no le importa lo que yo gano ni de donde soy ni la educación que tengo. Decía comentarios de que era profesional de las comunicaciones, si una persona está causando problemas en la vía pública, no me importa si seas de Las Condes o Maipú", cerró.