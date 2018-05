Acusan de comportamiento inapropiado y acoso a Morgan Freeman

16 personas revelaron testimonios en los que acusaron al actor Morgan Freeman de haberlas acosado y tener comportamientos inapropiados, tanto dentro como fuera del set.

Uno de los casos hace referencia a una asistente de producción de la película "Going In Style", que se filmó en el verano boreal de 2015, y quien relata cómo el actor afroamericano la sometió a un contacto no deseado, además de a comentarios sobre su figura y su forma de vestir, casi en forma diaria.

De acuerdo con la mujer, Freeman supuestamente posaba su mano en la parte baja de su espalda y también la frotaba en el mismo sector. En una de las ocasiones, incluso "intentó levantar mi falda y constantemente me preguntaba su estaba utiliando ropa interior".

Si bien nunca logró levantar su vestimenta y aunque ella trataba de arrncar de este comportamiento, sostiene que el actor la perseguía para continuar con su intentos.

Eventualmente, "Allan (Arkin, compañero de elenco de Freeman) hizo un comentario para que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir".

Los testimonios fueron reunidos durante ocho meses y revelados por CNN la mañana de este jueves, momento en el que también se indicó que la forma de actuar de Morgan Freeman no se remitió solamente al set de esa película.

Una integrante de la producción de la pelícual "Now You See Me", de 2012, aseguró que el actor la acosó sexualmente a ella y a su asistente en numerosas ocasiones, haciendo comentarios sobre sus cuerpos.

"Sabíamos que si iba a andar cerca no teníamos que vestir ninguna prenda superior que mostrara nuestros pechos. No vestir nada que fuera a mostrar nuestros traseros, es decir no lucir ninguna prenda ajustada", explicó.

Incluso tres periodistas del mundo del entretenimiento aseguran haber sido objeto de comentarios inapropiados por parte del intérprete durante los llamados junkets, eventos durante los que actores o responsables de las producciones conversan con la prensa.

Una de ellas es la misma reportera que publicó el reportaje de CNN, Chloe Melas, quien planteó que "el interés por esta investigación fue, de hecho, mi propia experiencia con Morgan Freeman en un evento de prensa el año pasado, para la película 'Going in style'".

"Apenas entré a la sala, comenzó a hacer comentarios sexualmente sugerentes hacia mí. como reportera de entretenimiento desde hace una década, jamás había experimentado eso anteriormente".

"Uno de esos comentarios fue grabado y en él me dice 'oye, me gustaría estar ahí', mientras me mira de arriba abajo. En ese momento yo contaba cinco meses embarazada, y sus compañeros de elenco estaban sentados junto a él y lo miraron cuando me hizo el comentario", sostuvo Melas, en referencia a lo que se puede ver en el video más arriba.

En total, ocho mujeres denunciaron el trato de Freeman como acoso sexual o, al menos, comportamiento indebido, ya sea a la hora de promover sus películas, en el set e incluso en su productora, Revelations Entertainment.

Al menos cuatro personas que han trabajado en tareas de producción de cintas de Freeman a lo largo de la última década indicaron que ese comportamiento ocurría "repetidamente" de manera que hacía sentir incómodas a muchas mujeres.

Los ocho testimonios aseguran que nunca hicieron públicas sus quejas por miedo a perder sus puestos de trabajo.

El portavoz de Freeman no respondió a varias peticiones de CNN para pronunciarse al respecto.