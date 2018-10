Ale Valle confirma denuncia ante Carabineros tras conflicto con miembro de CNCO

Durante los últimos días, la periodista y conductora Ale Valle ha estado enfrentada con un miembro de la banda CNCO y sus fanáticos, lo que la ha llevado a tomar la decisión de ir a Carabineros para poner una denuncia.

Valle confirmó que irá hasta la policía luego de que durante las últimas horas acusara hostigamiento por parte de los seguidores de CNCO ¿La razón? La conductora afirmó en "Intrusos" que "cantar estas canciones es súper difícil, porque son personas que no cantan... no canta ninguno. Son puras máquinas", en referencia al quinteto luego de que el ex Rojo Toarii Valantín cantara "Reggaetón lento".

Esto provocó, según Valle, que los fanáticos de la boy band le mandaran mensajes a su Instagram. Además, uno de los miembros de CNCO, Joel Pimentel, subió una historia en la que escribió "No te metas con mis cncowners", mencionando la cuenta de Valle.

"Me puse a bloquear a algunos, deben haber sido 500 o mil... esto es hostigamiento", dijo la periodista a LUN.

Durante este jueves, la periodista confirmó que recurrirá a instancias más serias. "Por consejo de mi abogado, y también por generar una conciencia, y un precedente, voy a hacer todos los trámites igual. Iré a dejar la denuncia a Carabineros. Después voy a hablar con la Fiscalía. Vamos a hacer todo el proceso legal por amenazas simples", confirmó a Glamorama.