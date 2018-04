Alejandra Azcárate reveló presiones de Chilevisión con su rutina

La historia de Alejandra Azcárate en el Festival de Viña del Mar pudo haber sido otra, por lo menos así lo confesó la colombiana.

Invitada a "Vértigo", la humorista confesó que horas antes de su presentación en la Quinta Vergara, directores y un ejecutivo de Chilevisión le señalaron que no estaban seguros con su rutina.

"No están seguros de qué, les pregunté. Me dijeron que este –Chile- es un país conservador, que tu tocas muchos temas espinosos en un horario familiar y que les daba miedo que se prestara para una polémica muy fuerte que la gente no iba a entender el lenguaje de sátira", contó.

En ese índole, sostuvo que ellos ya habían visto su libreto y la presentación que hizo en julio en nuestro país, motivo por el cual la contrataron.

"Querían que sacara gran parte de las historias", reconoció. "¿Qué quieres que haga, mímica? Me están quitando el grueso del guión", agregó, diciendo que entre más escuchaba estas presiones, más temor sentía.

Fue en ese momento cuando se debatió entre escuchar la sugerencia y retocar parte de su rutina, o seguir con lo que tenía ya planteado. Al final, decidió lo segundo.

"Yo mi contenido lo defiendo a muerte porque lo actuó desde el corazón. Vine a Viña a luchar contra mi mayor miedo", cerró.