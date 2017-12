Aline Kuppenhein se disculpó por tuit en que cuestionó a quienes votaron por Piñera

"No porque voten por Piñera los van a dejar entrar al club de polo". Ese fue el tuit con que la actriz Aline Kuppenheim desató la polémica, durante la jornada del domingo pasado, cuando se concretaba el proceso de elecciones presidenciales en el país.

Ahora, la intérprete aprovechó su misma cuenta en Twitter para pedir disculpas por la polémica publicación.

"A todos los que entendieron mi tw como un mensaje clasista y se sintieron ofendidos les pido disculpas", señaló en el mensaje.

Y luego añadió que "sinceramente no era ese el sentido ni origen de mis palabras y entiendo que podía comprenderse así. Tampoco era ofender a nadie. Saludos".

La disculpa volvió a dividir las aguas entre sus seguidores. Mientras algunos argumentaron que "no tienes que pedir disculpas fue tu opinión todos tenemos el derecho de expresarse como uno piensa"; otros, simplemente se burlaron del nuevo texto de la actriz: "Aline te devolvieron el celular".

Ante las reacciones y en respuesta específica a otro usuario, Aline Kuppenheim posteriormente postuló que "me pasa que si alguien lo entiende como ofensivo es porque el fondo no quedó claro y siempre lo que ofende a quien no lo merece requiere una disculpa . No por eso mi opinión cambia, pero la de fondo".