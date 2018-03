Alison Mandel contó detalles de lo que no se vio de su rutina en Viña

Alison Mandel se llevó las gaviotas de plata y de oro tras su rutina de humor en el festival de Viña 2018, en una experiencia que sigue recordando a través de su cuenta de Instagram.

La comediante y actriz reveló algunos detalles de los días previos a su rutina, cuando la afectó el nerviosismo.

"Me vino una crisis de nervios... entonces encerré mi vestido en una caja fuerte porque pensé que alguien iba a entrar por la ventana y se lo iba a robar", contó, asegurando que la situación era irisorria, porque la prenda le costó solo 6 mil pesos.

Asimismo, dijo que "tres días antes de Viña no podía comer por los nervios. No me bajaba la comida".

Esa situación llevó a que "el día de Viña (el vestido) me quedó grande y lo tuve que pegar".