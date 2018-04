Ángelica Castro y Cristián de la Fuente se candidatean para animar Viña

Luego que la alianza entre Canal 13, TVN y Fox se adjudicarán el Festival de Viña del Mar para los próximos cuatro años, varios son los nombres que han saltado a la palestra para hacerse cargo de la animación.

Unos que no tuvieron problemas en mostrar sus deseos en el puesto fueron Ángelica Castro y Cristián de la Fuente. El actor lo esbozó durante su participación en "Pasapalabra", dichos que complementó su esposa.

"Claro que me gustaría animar el Festival al lado de Cristián, a qué animador no le interesaría estar en Viña", señaló Angélica Castro en conversación con La Cuarta.

La animadora y empresaria ya estuvo arriba de la Quinta Vergara el 2002, cuando acompañó a Antonio Vodanovic. "Es una experiencia maravillosa, un público increíble, fue un gran momento personal y profesional para mí".

"El Festival de Viña para él y para mí, que somos de una generación que tiene recuerdos de su niñez y juventud viéndolo y disfrutándolo en familia y con amigos, es algo muy nuestro, que se lleva en la sangre, pero a la vez un gran evento internacional. Entonces es imposible que no te agrade la sola posibilidad de poder estar en ese escenario, es una súper oportunidad", sostuvo.

A pesar que no existe ningún acercamiento con los involucrados, ganas no le faltan a la pareja. También consultado por el matutino, de la Fuente habló de este sueño. "Sería una maravilla, Angélica es una excelente profesional, hemos trabajado juntos, en galas de fundaciones con las que ella se relaciona, por ejemplo. Siempre trabajar con ella es un placer, es una mujer en la que me puedo apoyar y en quien confío".

"Me encantaría animar el Festival, es como que te ofrezcan ir a la selección, uno siempre quiere hacer cosas en su país. Lo veo como eso, es algo que me gustaría, pero se le tiene que ocurrir al resto y tampoco voy a estar pidiendo que me inviten", lanzó.