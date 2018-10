Ángelica Sepúlveda volvió con su novio turco

Fue el pasado mes de agosto que Ángelica Sepúlveda decidió terminar su relación de un año con su pololo turco. La distancia, el principal motivo.

Todo cambió el 3 de octubre, cuando el hombre la sorprendió con un mensaje en WhatsAapp. "Él me escribió que me extrañaba mucho y que se quería venir a vivir acá a Chile por mí. Morí de amor al leer eso", contó a LUN la ex integrante del reality "1810".

"Después de ese mensaje lo llamé y empezamos una nueva historia. Era casi un testamento donde me explicaba muchas cosas. Lo más relevante fue su propuesta de vivir juntos en Chile. Por eso volví con él, demostró que estaba poniendo todo de su parte para estar juntos, cosa que yo no hice", apuntó.

Ángelica y su galán turco se conocieron a fines del 2017 en Uyuni, Bolivia, y desde ese entonces han vivido de todo. Fue el miedo, dijo, el motivo por el que terminaron. "Él quería que yo me fuera para allá y sentí que moriría de tristeza si dejaba a mi familia. Formar una familia alejada de mis padres, de mi tierra, era fuerte".

"Me ha enviado regalos, es muy cariñoso y tierno", complementó sobre los actos que ha realizado el hombre ahora que retomaron su relación.