Angie Jibaja se va en picada contra su ex Felipe Lasso por imágenes en redes sociales

La actriz y modelo peruana Angie Jibaja aún no puede dejar atrás a Felipe Lasso, sobre todo por algunas fotos que su ex pareja mantiene en sus redes sociales, de ella y de sus hijos.

Según declaraciones de Jibaja, su vida había cobrado un nuevo rumbo, con una estabilidad asegurada y planteándose nuevos desafíos, todo después del catastrófico quiebre en su relación que vivió a ojos del público en el reality "Doble Tentación".

Pero ahora, después de varios intentos fallidos en privado, salió a hacerle una petición directa a Lasso, para que elimine todas las fotografías que aún mantiene de ella y de sus retoños en sus cuentas de redes sociales.

"No e querido pronunciarme respecto a este tema para evitar escándalos pero....Ahora Quiero hacer de conocimiento público , que @felipe_lasso__ y quien les habla terminamos nuestra relación hace 2 meses , ustedes lo verán muy pronto 😒Terminé por las buenas con él , pero ahora me veo en la obligación de aclarar que con Felipe no pienso volver más", parte exactamente el mensaje publicado por Jibaja en su Instagram.

Y luego pasa a justificar que esto lo hace "públicamente" porque "por las buenas no entiende , quiero y le pido que RETIRE MIS FOTOS DE SU INTAGRAM ya que nuestra relación no tiene marcha atrás , NO VAMOS A VOLVER . Nosotros lo hablamos muchas veces , no vamos a volver más . Yo estoy enfocada en otro camino . Hice públicos unos videos , le pedí a él de buenas maneras que retire mis fotos, pero al ver que él no me escucha me veo en la necesidad de hacerlo de conocimiento público".

"Felipe basta !", sostiene Jibaja. "Retira mis fotos de tu intagram porque nosotros no vamos a volver más . Mi corazón y mente están en otro lado ya. Gracias por los buenos y desastrosos momentos juntos , gracias a ti ahora hay gente que me odia , por qué ? Porque me fuiste INFIEL en televisión nacional de un país, Chile que me abrió las puertas gracias a ti me ven mal porque me volviste loca de los celos por todo lo que me hiciste".

Más tarde explica que "hoy estoy reconstruyendo mi vida LO NUESTRO YA CONCLUYÓ hace 2 meses y quiero que saques mis fotos please. Y QUELA GENTE EN GENERAL .... Dejen de especular , YO YA NO AMO A FELIPE Y QUE LES QUEDE CLARO . Sé qué hay personas que no me quieren ver feliz , pero SORRY lo soy pese a quien le pese !".

Antes de concluir, quien fuera integrante del elenco de la teleserie "El Camionero", hace una última petición: "deja de publicar a mis hijos que niciquisiquiera yo lo hago porque los amo y protejo de tanta gente que me tira mierda BASTA FELIPE que ya no sé qué pensar porque lo haces ? Tú sabes más que nadie que mi rumbo es otro y no CONTIGO . Haz tu vida Te deseo lo mejor , pero lo mejor ya no soy yo".

"No entendiste por las buenas entonces atente a las consecuencias", sentenció Angie Jibaja.



Felipe, en tanto, aún no responde, pero la cuenta que etiquetó Jibaja ahora no cuenta con ninguna publicación.