Angie Jibaja volverá a su país por razones de trabajo

Tras llevar bastante tiempo en Chile, con participaciones en la teleserie de TVN "El Camionero" y en el reality de Mega "Doble Tentación", Angie Jibaja volverá a su país por razones laborales.

Sus proyectos musicales y la tienda de ropa online que tiene, la obligarán regresar a Perú, situación que la tiene triste.

"Me voy a fin de mes de Chile a trabajar en un proyecto en Perú, sin embargo, no puedo dar detalles de esto hasta firmarlo. Me da un poco de pena, ya que el cambio es fuerte por la inestabilidad de mis hijos, porque tendré que cambiarlos de colegio", señaló en Mega.cl.

En ese sentido, la actriz y modelo contó lo que significa este cambio una vez terminada su participación en "Doble Tentación". "Las cosas cambiaron para mí cuando terminó el reality. No me quedé de brazos cruzados, grabé un disco en Miami con gente muy profesional. Ahora me regreso a mi país un tanto triste por todo lo que me ha dado Chile, pero siempre tendré buenos recuerdos de mi paso por aquí".