Aseguran que Kristen Stewart tiene una relación con un "ángel" de Victoria's Secret

Tras haber dado por finalizada hace algunas semanas su comentada y mediática relación con la cantante St. Vincent, la actriz estadounidense Kristen Stewart habría vuelto a encontrar el amor.

Según People, Stewart está saliendo con Stella Maxwell, reconocida modelo y "ángel" de Victoria's Secret, quien a su vez, hace algún tiempo tuvo una relación sentimental con la ex estrella Disney, Miley Cyrus.

Junto con publicar una imagen de ambas bajo los lentes de un paparazzi, el medio señala que según una fuente "cuando Kristen grabó en Savannah (Georgia), pasó varios días junto a Stella, quien fue a visitarla. Stella fue al set de la película casi todos los días, y ambas parecían divertirse mucho juntas".